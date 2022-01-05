Двое военных погибли при антитеррористической операции в Алма-Ате

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Двое военнослужащих погибли в ходе боёв в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщило издание Zakon.kz.

При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы администрации города Ержан Бабакумаров сообщил, что в Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация. По словам чиновника, аэропорт освобождён, он переводится в штатный режим работы.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.