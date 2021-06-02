Двое армянских военных получили лёгкие телесные повреждения

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Двое армянских военнослужащих получили лёгкие телесные повреждения в Гегаркуникской области. Инцидент произошёл с участием армянских и азербайджанских военных, сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно сообщению , огнестрельное оружие не применялось.

Ситуация была оперативно улажена усилиями вышестоящего командования, — цитирует издание информацию пресс-службы ведомства.

Азербайджан между тем выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией. Такое заявление сделал МИД республики. В ведомстве отметили, что Ереван предпринимает целенаправленные шаги по обострению ситуации. Об этом свидетельствуют продолжающиеся провокации на границе.

Как сообщалось ранее, главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году, безусловно, стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном — продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. В отличие от первой войны начала 90-х годов, закончившейся поражением Азербайджана, на этот раз победа была на стороне Баку.