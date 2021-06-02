 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Двое армянских военных получили лёгкие телесные повреждения

22:07, 02 июня 2021
Фото: mil.am/ru

Двое армянских военнослужащих получили лёгкие телесные повреждения в Гегаркуникской области. Инцидент произошёл с участием армянских и азербайджанских военных, сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно сообщению, огнестрельное оружие не применялось.

Ситуация была оперативно улажена усилиями вышестоящего командования, — цитирует издание информацию пресс-службы ведомства.

Азербайджан между тем выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией. Такое заявление сделал МИД республики. В ведомстве отметили, что Ереван предпринимает целенаправленные шаги по обострению ситуации. Об этом свидетельствуют продолжающиеся провокации на границе.

Как сообщалось ранее, главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году, безусловно, стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном — продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. В отличие от первой войны начала 90-х годов, закончившейся поражением Азербайджана, на этот раз победа была на стороне Баку.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео