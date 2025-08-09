Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»

Австралия и Новая Зеландия решили укрепить связи из-за опасной обстановки в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралия и Новая Зеландия заявили о намерении укрепить оборонное и торговое партнерство, пишет Bloomberg. Их власти назвали нынешнюю стратегическую обстановку самой сложной и непредсказуемой за десятилетия.

Оба государства договорились о расширении взаимодействия между вооруженными силами и проведении совместных закупок. Премьер Австралии Энтони Альбанезе и глава новозеландского правительства Кристофер Лаксон подчеркнули, что эти меры позволят надежнее защищать общие интересы, пресекать враждебные действия и при необходимости действовать решительно.

По их словам, угрозы усиливаются из-за иностранного вмешательства, шпионажа, экономического давления, кибератак и транснациональной преступности. Кроме того, еще одним фактором напряженности остается наращивание военной мощи Китая, который при этом является главным торговым партнером и Австралии, и Новой Зеландии.

Ранее стало известно, что Австралия потеряла 12,5 млрд австралийских долларов (около $8 млрд США) за 2024 год из-за деятельности иностранных разведок. Глава Службы разведки и безопасности Майк Берджесс отметил, что эта цифра «значительно занижает» реальный ущерб. За последние три года спецслужба предотвратила 24 крупных случая шпионажа и иностранного вмешательства. При этом, по его словам, наибольшую активность проявляют спецслужбы России, Китая и Ирана.

