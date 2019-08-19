Фото: 29.mchs.gov.ru

Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали выходить на связь спустя два дня после взрыва под Северодвинском.

Мы ожидаем дальнейших отчётов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены, — цитирует исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо The Wall Street Journal.

Он также написал об этом в своём аккаунте в Twitter.

По его словам, российские чиновники объяснили инцидент проблемами со связью.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброса вредных веществ не зафиксировано, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.

Как ранее писал News.ru, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.

 

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