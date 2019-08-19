https://static.news.ru/photo/9cf9dc8e-c255-11e9-8f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: 29.mchs.gov.ru

Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали выходить на связь спустя два дня после взрыва под Северодвинском.

Мы ожидаем дальнейших отчётов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены, — цитирует исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо The Wall Street Journal.

Он также написал об этом в своём аккаунте в Twitter.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT , data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

По его словам, российские чиновники объяснили инцидент проблемами со связью.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброса вредных веществ не зафиксировано, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.

Как ранее писал News.ru, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.