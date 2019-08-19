Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали выходить на связь спустя два дня после взрыва под Северодвинском.
Мы ожидаем дальнейших отчётов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены, — цитирует исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо The Wall Street Journal.
Он также написал об этом в своём аккаунте в Twitter.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23pic.twitter.com/9aO5cQTlls
По его словам, российские чиновники объяснили инцидент проблемами со связью.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброса вредных веществ не зафиксировано, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.
Как ранее писал News.ru, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.