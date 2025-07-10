Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 июля, еще больше злаковых?

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 июля, еще больше злаковых?

Наблюдаем за уровнем пыльцы злаков, грибков и сорных трав в воздухе столицы. Делимся полезными советами для аллергиков.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В Москве вновь наблюдается удушающая жара: температура в этот четверг достигнет аномальных +34 градусов. В сочетании с минимальным ветром и отсутствием осадков она создаст в столице некомфортную обстановку. К тому же в такую погоду уровень пыльцы в воздухе повышается.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 10 июля

Крайне высокий уровень пыльцы злаков замечен сегодня в Москве! Специалисты предупреждают: концентрация находится в диапазоне от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Такая же ситуация наблюдается со спорами грибка кладоспориума. Альтернарии все еще чуть меньше: в районе 1000 единиц на кубометр.

А вот уровень пыльцы сорных трав сегодня остается невысоким: и маревые, и полынь пока аллергикам сильно не докучают.

Жара в европейской части России обычно сопровождается низкой влажностью. Сухой воздух раздражает слизистые — нос, глаза, горло, — делая их более восприимчивыми к аллергенам и усугубляя симптомы — зуд, жжение, першение.

Максимально ограничьте выходы на улицу, особенно в утренние и вечерние часы. Закрывайте окна дома, в машине, на работе. Используйте кондиционер с фильтрами. Принимайте назначенные врачом антигистаминные препараты строго по схеме, не дожидаясь обострения. Используйте барьерные спреи для носа.

Как обезопасить себя от пыльцы? Читайте в нашем материале.