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Дуров получил гражданство Франции

20:09, 22 ноября 2021
Дуров получил гражданство Франции Павел Дуров Фото: vk.com/durov
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Российский бизнесмен, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, информация об этом опубликована в официальном вестнике Пятой республики. Ранее он стал подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря.

Согласно документу, предприниматель оказался в числе лиц, приобретающих права гражданства Франции ещё в августе этого года. В списке указаны его имя, дата и место рождения.

Согласно Forbes, предприниматель занимает девятую строчку в списке самых богатых миллиардеров из России. Его состояние оценивалось в $17,2 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, а также её сыну. Она стала популярной в нашей стране благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел».

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