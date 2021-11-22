Дуров получил гражданство Франции

Российский бизнесмен, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, информация об этом опубликована в официальном вестнике Пятой республики. Ранее он стал подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря.
Согласно документу, предприниматель
Согласно Forbes, предприниматель занимает девятую строчку в списке самых богатых миллиардеров из России. Его состояние оценивалось в $17,2 млрд.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, а также её сыну. Она стала популярной в нашей стране благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел».