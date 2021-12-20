Дуда нашёл способ предотвратить размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не самостоятелен в решении вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны. По его словам, предотвратить такое развитие событий может только решительный протест НАТО и США. Об этом пишет РИА Новости.

Если бы дошло до того, что часть российского ядерного арсенала была бы передвинута в направлении Западной Европы и НАТО, то это будет явное очередное проявление агрессии, — заявил глава Польши.

По его мнению, от Лукашенко, в данном случае ничего не зависит. Дуда считает, что если Россия захочет разместить оружие, то непременно это сделает. Правда, он не уточнил, каким именно образом.

Единственное, что может это предотвратить — решительная позиция НАТО и США, — заключил президент Польши.

Ранее сообщалось, что Кремль рассматривает разные варианты шагов России при размещении вооружений НАТО у её границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.