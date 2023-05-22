Друг Владимир, F-16, дефолт в США: о чем спорили мировые лидеры на G7 Чем отметились политики на главном политическом мероприятии минувших выходных

Фото: Pool /G7 Hiroshima/Global Look Press

19–21 мая в Хиросиме прошел саммит G7. Помимо лидеров семи экономически развитых демократий — США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Канады, в нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Лула да Силва. NEWS.ru рассказывает, чем отметились эти и другие политики на главном политическом мероприятии минувших выходных.

Основными темами саммита «Группы семи» в Хиросиме стали поддержка Украины в конфликте с Россией и противодействие Китаю. Неудивительно, что одним из главных действующих лиц мероприятия оказался президент Украины Владимир Зеленский. Он прилетел в Хиросиму на французском правительственном самолете.

Президент Франции Эммануэль Макрон

По словам Макрона, предоставление правительственного самолета Зеленскому для визита на саммит G7 в Хиросиме было вопросом чести для Парижа.

«Вопрос чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт, — пояснил французский лидер.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Также он заявил, что визит президента Украины на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры».

«Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — заявил Макрон, комментируя визит Зеленского в Хиросиму.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Еще дальше пошел премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что участие президента Украины в саммите G7 — историческое событие. Глава британского кабинета встретился с Зеленским на полях мероприятия, притом что неделей ранее тот посетил Сунака в его загородной британской резиденции в Чекерсе.

«Нет более насущной проблемы, стоящей перед G7 и миром, чем Украина. Я хочу отдать дань уважения моему другу Владимиру. Для меня было честью приветствовать его в Чекерсе в начале этой недели. И я считаю, что его участие в G7 было моментом исторического значения», — заявил Сунак.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Риши Сунак, Владимир Зеленский

Также британский премьер объявил, что именно благодаря его усилиям президент США Джо Байден согласился на предоставление Украине истребителей F-16.

«Мы добились настоящего прорыва на этом саммите благодаря поддержке президентом Байденом международной коалиции по предоставлению самолетов F-16. И мы знаем, что Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира», — подчеркнул Сунак.

Фото: Hu Shanmin/XinHua/Global Look Press F-16

Не забыл он и о второй главной теме саммита — противодействии Китаю. КНР, по мнению главы британского правительства, представляет собой главный вызов глобальной безопасности.

«G7 продемонстрировала единство целей в отношении Китая. Китай представляет собой самый большой вызов нашей эпохи для глобальной безопасности и процветания. Он становится все более авторитарным внутри страны и напористым за рубежом», — сказал премьер-министр Великобритании.

По его словам, Лондон вместе с G7 предпринимает шаги, «чтобы помешать Китаю использовать экономическое принуждение для вмешательства во внутренние дела других стран».

Президент Украины Владимир Зеленский

Естественно, мимо новости о поставках F-16 не мог пройти главный ее бенефициар. Владимир Зеленский назвал это решение Байдена историческим.

«Я приветствую историческое решение президента Соединенных Штатов поддержать международную коалицию по истребителям. Это значительно усилит нашу авиацию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме», — написал Зеленский в своем Twitter.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден

Байден охладил восторженный настрой своего украинского коллеги, заявив, что F-16 еще не скоро окажутся на Украине. Во всяком случае в анонсированном контрнаступлении ВСУ они участия принимать не будут.

«Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы применены в нем. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе», — сказал американский президент.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Джо Байден

Самого Байдена на саммите в Японии больше волновали внутренние проблемы США. В частности, переговоры с республиканцами о потолке госдолга США, чтобы избежать первого в истории страны дефолта. Именно этой проблеме Байден посвятил значительную часть своей пресс-коференции по итогам саммита, заверив мировое сообщество, что его администрация не допустит дефолта.

«Все четверо лидеров Конгресса США согласны со мной, что дефолт — это не вариант. И я ожидаю, что каждый из этих лидеров будет соблюдать это обязательство. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит», — отметил он.

По его словам, лидеры конгресса «согласились, что единственный способ двигаться вперед — это двухпартийное соглашение».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Еще немного дегтя в бочку украинского бенефиса на саммите в Японии добавил глава немецкого правительства Олаф Шольц, напомнив, что Киев пока не соответствует критериям для вступления в НАТО.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский, Олаф Шольц

«Среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — заявил он.

Президент Бразилии Лула да Силва

Несмотря на горькую пилюлю от немецкого канцлера, Зеленский, можно сказать, солировал на саммите. Украинский президент был настолько занят встречами, что в его графике не нашлось времени на бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силва.

«Была назначена двусторонняя встреча с президентом Украины. Мы ждали и получили информацию, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, лидер Украины не появился. У него определенно была другая встреча», — рассказал Лула да Силва.

По его словам, он был не разочарован, но расстроен, потому что хотел встретиться с президентом Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Примирить всех и настроить на философский лад попытался глава индийского правительства. Он напомнил, что в Индии и Японии «Господу Будде следуют тысячи лет и в современную эпоху нет такой проблемы», решение которой люди не могли бы найти в учении Будды.

Фото: Pool /Press Information/Global Look Press Нарендра Моди, Фумио Кисида

«Войне, беспорядкам и нестабильности, с которыми мир сталкивается сегодня, Будда уже дал решение столетия назад. Господь Будда проповедал: „Вражда не успокаивает вражду. Вражда усмиряется симпатией“. В этом духе мы должны двигаться вперед вместе со всеми», — сказал Нарендра Моди.

Читайте также:

Пекин выразил решительный протест в связи с антикитайскими заявлениями G7

Мелони назвала способ вхождения Италии в «истребительную коалицию» Киева

Шольц объяснил, почему Германия не станет поставлять F-16 на Украину