19–21 мая в Хиросиме прошел саммит G7. Помимо лидеров семи экономически развитых демократий — США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Канады, в нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Лула да Силва. NEWS.ru рассказывает, чем отметились эти и другие политики на главном политическом мероприятии минувших выходных.
Основными темами саммита «Группы семи» в Хиросиме стали поддержка Украины в конфликте с Россией и противодействие Китаю. Неудивительно, что одним из главных действующих лиц мероприятия оказался президент Украины Владимир Зеленский. Он прилетел в Хиросиму на французском правительственном самолете.
Президент Франции Эммануэль Макрон
По словам Макрона, предоставление правительственного самолета Зеленскому для визита на саммит G7 в Хиросиме было вопросом чести для Парижа.
«Вопрос чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт, — пояснил французский лидер.
Также он заявил, что визит президента Украины на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры».
«Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — заявил Макрон, комментируя визит Зеленского в Хиросиму.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Еще дальше пошел премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что участие президента Украины в саммите G7 — историческое событие. Глава британского кабинета встретился с Зеленским на полях мероприятия, притом что неделей ранее тот посетил Сунака в его загородной британской резиденции в Чекерсе.
«Нет более насущной проблемы, стоящей перед G7 и миром, чем Украина. Я хочу отдать дань уважения моему другу Владимиру. Для меня было честью приветствовать его в Чекерсе в начале этой недели. И я считаю, что его участие в G7 было моментом исторического значения», — заявил Сунак.
Также британский премьер объявил, что именно благодаря его усилиям президент США Джо Байден согласился на предоставление Украине истребителей F-16.
«Мы добились настоящего прорыва на этом саммите благодаря поддержке президентом Байденом международной коалиции по предоставлению самолетов F-16. И мы знаем, что Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира», — подчеркнул Сунак.
Не забыл он и о второй главной теме саммита — противодействии Китаю. КНР, по мнению главы британского правительства, представляет собой главный вызов глобальной безопасности.
«G7 продемонстрировала единство целей в отношении Китая. Китай представляет собой самый большой вызов нашей эпохи для глобальной безопасности и процветания. Он становится все более авторитарным внутри страны и напористым за рубежом», — сказал премьер-министр Великобритании.
По его словам, Лондон вместе с G7 предпринимает шаги, «чтобы помешать Китаю использовать экономическое принуждение для вмешательства во внутренние дела других стран».
Президент Украины Владимир Зеленский
Естественно, мимо новости о поставках F-16 не мог пройти главный ее бенефициар. Владимир Зеленский назвал это решение Байдена историческим.
«Я приветствую историческое решение президента Соединенных Штатов поддержать международную коалицию по истребителям. Это значительно усилит нашу авиацию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме», — написал Зеленский в своем Twitter.
Президент США Джо Байден
Байден охладил восторженный настрой своего украинского коллеги, заявив, что F-16 еще не скоро окажутся на Украине. Во всяком случае в анонсированном контрнаступлении ВСУ они участия принимать не будут.
«Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы применены в нем. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе», — сказал американский президент.
Самого Байдена на саммите в Японии больше волновали внутренние проблемы США. В частности, переговоры с республиканцами о потолке госдолга США, чтобы избежать первого в истории страны дефолта. Именно этой проблеме Байден посвятил значительную часть своей пресс-коференции по итогам саммита, заверив мировое сообщество, что его администрация не допустит дефолта.
«Все четверо лидеров Конгресса США согласны со мной, что дефолт — это не вариант. И я ожидаю, что каждый из этих лидеров будет соблюдать это обязательство. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит», — отметил он.
По его словам, лидеры конгресса «согласились, что единственный способ двигаться вперед — это двухпартийное соглашение».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Еще немного дегтя в бочку украинского бенефиса на саммите в Японии добавил глава немецкого правительства Олаф Шольц, напомнив, что Киев пока не соответствует критериям для вступления в НАТО.
«Среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — заявил он.
Президент Бразилии Лула да Силва
Несмотря на горькую пилюлю от немецкого канцлера, Зеленский, можно сказать, солировал на саммите. Украинский президент был настолько занят встречами, что в его графике не нашлось времени на бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силва.
«Была назначена двусторонняя встреча с президентом Украины. Мы ждали и получили информацию, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, лидер Украины не появился. У него определенно была другая встреча», — рассказал Лула да Силва.
По его словам, он был не разочарован, но расстроен, потому что хотел встретиться с президентом Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Примирить всех и настроить на философский лад попытался глава индийского правительства. Он напомнил, что в Индии и Японии «Господу Будде следуют тысячи лет и в современную эпоху нет такой проблемы», решение которой люди не могли бы найти в учении Будды.
«Войне, беспорядкам и нестабильности, с которыми мир сталкивается сегодня, Будда уже дал решение столетия назад. Господь Будда проповедал: „Вражда не успокаивает вражду. Вражда усмиряется симпатией“. В этом духе мы должны двигаться вперед вместе со всеми», — сказал Нарендра Моди.
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