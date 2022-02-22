ДНР сообщила об обстреле Донецка из миномётов

Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк и ещё несколько населённых пунктов из миномётов и других орудий. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК, пишет ТАСС.

По Донецку в ходе обстрела было выпущено десять мин. Были обстреляны Новолапса, Коминтерново и Петровское. Силовиками применялись 120-миллиметровые минометы, РПГ и СПГ.

В то же время ЛНР сообщает, что украинские военные за сутки 65 раз обстреляли республику. Об этом заявило представительство республики в СЦКК.

Накануне российские и иностранные журналисты попали под обстрел на участке трассы Донецк — Горловка в Донбассе. Никто из них не пострадал. В частности, обстрелу подверглись внештатный фотограф РИА Новости, независимый журналист из США Патрик Ланкастер, а также блогеры Надежда Чичерова и Витторио Ранжелони из Италии.

Ранее вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Старомихайловка в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) запрещёнными Минскими соглашениями снарядами. Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), украинские силовики выпустили по посёлку 14 мин 120-миллиметрового калибра.