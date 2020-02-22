https://static.news.ru/photo/1241d86c-5549-11ea-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Российские дипломаты Константин Невежкин и Максим Цыганков после выхода из карантина пообщались с журналистами и рассказали, как проходила эвакуация россиян их китайского Уханя, где распространилась эпидемия коронавируса.

По словам двух первых секретарей посольства РФ в КНР, они сами хотели отправиться в Ухань для помощи соотечественникам. Добровольцев было много, однако выбор руководства пал именно на Цыганкова и Невежкина.

Как отметили дипломаты, наибольшие трудности возникали до поездки. В посольстве решали вопрос о том, как оптимальным способом собрать и вывезти из страны россиян, находившихся в разных городах. Данный момент был впоследствии согласован с китайской стороной.

Исходя из признания Цыганкова и Невежкина, врачи посольства и другие члены команды ходили в Ухане в гражданской одежде. Однако на каждом из них были защитные маски, на случай необходимости имелись перчатки.

Цыганков рассказал, что правительство дало указание дипломатам всех граждан ЕАЭС и других желающих из СНГ. По каждому из эвакуированных необходимо было получать согласование из Москвы.

Мы отправили двумя бортами 144 человека, мы остались в Ухане и опять же, связываясь со штабом, мониторили обстановку, были готовы, что если кто-то ещё из наших граждан еще захочет (уехать), думали, что сработает сарафанное радио, люди узнают, что самолёты улетели, — цитирует Невежкина РИА Новости.

После этого дипломаты поняли, что больше в Россию ехать никто не желает. Затем Цыганков и Невежкин вернулись в Пекин. В посольстве по случаю возвращения из Уханя устроили торжественную встречу, которая прошла без рукопожатий и объятий.

Ранее NEWS.ru писал, что по состоянию на субботу, 22 февраля, 00:00 по местному времени от коронавируса в Китае погибли 2345 человек. 76228 — инфицированы, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

За минувшие сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109 человек.