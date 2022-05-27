Diplomat: Япония лишила себя шансов на мирный договор с Россией

остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России / Фото Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Признав Курильские острова «незаконно оккупированными» Япония лишила себя шансов на заключения мирного договора с Россией и продолжение диалога по территориальному вопросу, уверен политолог Джеффри Хорнунг. В беседе с изданием Diplomat он заявил, что ситуацию усугубляет введение Токио санкций в отношении РФ и оказание помощи Украине.

Япония в своей «Синей книге по дипломатии» за 2022 год впервые за почти два десятка лет назвала Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года было заявлено, что они являются территорией, принадлежащей Японии.

Это, наряду с официальным выходом России из всех мирных переговоров с Японией из-за её недружественной позиции, означает, что нет никакой надежды на мирный договор или разрешение территориального спора, — сказал эксперт.

Он отметил, что Токио введением санкций в отношении России и оказанием военной помощи Украине только усугубляет ситуацию. Япония утратила все рычаги воздействия на Москву, которые у неё могли быть, подчеркнул политолог.

Хорнунг добавил, что попытки изолировать Россию могут подтолкнуть её на сближение с Китаем. Это станет «серьёзной стратегической головной болью» для Японии, предупредил политолог.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин озвучил предложение переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времён Русско-японской войны. По его словам, один из островов предлагается назвать в честь контр-адмирала Российской империи Всеволода Руднева. Рогозин отметил, что отсутствие русских названий вызывает у него чувство «сомнения» о принадлежности островов России. Инициативу положительно оценили в Кремле.