Die Zeit: Украина может остаться без американских денег после выборов в США

Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,

Капитолий

Украина может остаться без финансовой помощи со стороны Вашингтона после ноябрьских выборов в США, пишет немецкая газета Die Zeit. Отмечается, что в Соединенных Штатах растет поддержка кандидатов-республиканцев, которые высказываются против выделения дополнительной помощи Киеву, так как необходимо решать внутренние проблемы. Автор материала привел в пример сторонника Трампа и кандидата в американский сенат от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который следует лозунгу — «Америка прежде всего».

После промежуточных выборов в начале ноября ситуация может измениться. И даже если республиканцы в принципе согласны с демократами в поддержке Украины, этой зимой в парламент могут пройти некоторые из них, которые следуют лозунгу: «Америка прежде всего», — сказано в публикации.

Выборы в палату представителей и сенат Конгресса США пройдут 8 ноября 2022 года.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики».