Ди Каприо написал Байдену о климате

Популярный актёр Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на климатический кризис.
Послание, размещённое в Instagram, за сутки набрало почти полмиллиона лайков и более четырёх тысяч комментариев. В нём звезда Голливуда
Вы можете сделать так, чтобы во всём мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберёт экономическое и расовое неравенство, — отметил актёр.
Ди Каприо также одобрил решение Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединёнными Штатами отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.