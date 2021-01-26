Ди Каприо написал Байдену о климате

https://static.news.ru/photo/d7bee2c8-6025-11eb-82ff-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Популярный актёр Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на климатический кризис.

Послание, размещённое в Instagram, за сутки набрало почти полмиллиона лайков и более четырёх тысяч комментариев. В нём звезда Голливуда призвала Байдена стать «климатическим президентом», способным увести человечество от «края пропасти», у которой оно оказалось.

Вы можете сделать так, чтобы во всём мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберёт экономическое и расовое неравенство, — отметил актёр.

Ди Каприо также одобрил решение Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединёнными Штатами отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.