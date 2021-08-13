Девять рыбаков пропали без вести после столкновения судов в Китае

Девять человек пропали без вести после столкновения двух судов недалеко от побережья восточной китайской провинции Чжецзян. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Грузовое судно столкнулось с рыболовецким, после чего десять человек с последнего оказались в воде. Одного из них удалось спасти на месте, остальные в настоящий момент числятся пропавшими без вести. Рыболовецкое судно после столкновения затонуло.

На поиски пропавших рыбаков в район ЧП провинциальным центром по спасению на море было отправлено семь патрульных лодок и одно спасательное судно.

Ранее сообщалось о столкновении двух судов у берегов Японии. Как сообщается, северокорейская рыболовецкая шхуна получила серьёзные повреждения корпуса и начала тонуть. На борту терпящего бедствие судна были 20 моряков, которые оказались в открытом море. К месту происшествия были направлены корабли береговой охраны Японии. Спасателям удалось снять часть рыбаков КНДР с тонущей шхуны.