Десятки россиян и белорусов лишились «золотых паспортов» Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов

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Паспорт Кипра

Власти Кипра и Мальты аннулировали «золотые паспорта» нескольких десятков граждан РФ и Белоруссии, сообщает Der Spiegel. По информации издания, мера коснулась тех россиян и белорусов, которые попали в санкционные списки Евросоюза.

Der Spiegel пишет, что власти Кипра лишили гражданства девять российских инвесторов и 34 членов их семей. Мальта в свою очередь аннулировала паспорта еще двух человек.

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала в течение длительного времени. Чтобы получить «золотой паспорт», необходимо было вложить в экономику Кипра не менее €2,5 млн. Таким образом, с 2007 по 2020 год, по данным правительства островного государства, было привлечено около €9,7 млрд.

Ранее президент международной консалтинговой компании Нури Катц рассказал, что у россиян на данный момент осталось несколько вариантов для получения паспорта другой страны за инвестиции. Речь идет о Турции и Вануату.