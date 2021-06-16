Депутат Рады предрёк уничтожение Киева из-за Донбасса

https://static.news.ru/photo/25a36c5c-cf1b-11eb-8525-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Депутат Рады Олег Волошин предрёк уничтожение Киева в случае, если Москве придётся принять меры из-за наступления на Донбасс. Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» не исключает, что Россия одержит очень быструю победу, если вдруг развяжется война, передаёт его мнение телеканал NewsOne.

Ответ российской стороны [на наступление ВСУ] включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета — начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ, — заявил парламентарий в эфире телеканала.

По слова Волошина, у России всегда хватит сил для одержания быстрой победы над Украиной. При этом депутат раскритиковал политику Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не контролирует эмоции.

Надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев, — это, конечно, вряд ли серьёзный подход для президента Украины, — сыронизировал депутат Рады.

Как сообщалось ранее, НАТО боится Россию и не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в поддержку Украины в случае обострения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.