Депутат Рады пообещал «упаковать» Поклонскую в СИЗО

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя жизнь Натальи Поклонской в Кабо-Верде в качестве посла России, пообещал сделать всё возможное, чтобы бывшего прокурора Крыма и экс-депутата ГД арестовали и заключили под стражу. По его словам, женщину «упакуют в СИЗО». На дипломатическую должность её назначил президент РФ Владимир Путин.

Она сама на Кабо-Верде, рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО, — заявил политик в своём YouTube-канале.

По его словам, Поклонская является предательницей. Он отметил, что квартира, которую получила Поклонская, находится в комплексе «Дача Сталина». Политик с иронией подчеркнул, что это название ей очень подходит.

Ранее Поклонская приватизировала в Москве предоставленную ей государством квартиру, стоимость которой составляет около 53 млн рублей. Недвижимостью будет владеть сама бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма, а также её 16-летняя дочь.

Жильё расположено в московском жилом комплексе «Дача Сталина» на улице Староволынской, 12. Рядом с ним находятся заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьёвы горы», парк Победы и Мосфильмовский пруд. «Важные истории» отмечают, что этот ЖК называют домом управделами администрации президента. В нём находятся служебные квартиры ведомства, некоторые из них чиновники приватизировали.