Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На этом посту Поклонская сменила Владимира Соколенко.

Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, — говорится в документе.

Соколенко был освобождён от занимаемой должности ещё одним указом президента РФ.

Ранее СМИ сообщили, что депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

В разговоре с NEWS.ru Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.