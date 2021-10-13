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Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

11:36, 13 октября 2021
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На этом посту Поклонская сменила Владимира Соколенко.

Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, — говорится в документе.

Соколенко был освобождён от занимаемой должности ещё одним указом президента РФ.

Ранее СМИ сообщили, что депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

В разговоре с NEWS.ru Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.

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