«Важные истории»: Поклонская приватизировала квартиру за 53 млн рублей

Назначенная послом РФ в республику Кабо-Верде Наталья Поклонская приватизировала предоставленную ей государством квартиру, стоимость которой составляет 53 миллиона рублей. Информацию об этом сообщили «Важные истории» (признаны в России иностранным агентом). Недвижимостью будут владеть двое: сама бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма и её 16-летняя дочь.

Как сообщает издание, площадь квартиры составляет 119 квадратных метров. Её половина перешла в собственность Поклонской 4 октября 2021 года. Вторая часть досталась её дочери Анастасии Мериуц.

Расположено жильё в московском жилом комплексе «Дача Сталина» по улице Староволынской, 12, рядом с ним находятся заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», а также парк Победы и Мосфильмовский пруд. По некоторым сведениям, этот дом связан с управделами президента. В частности, в нём находятся служебные квартиры ведомства, некоторые из них чиновники уже приватизировали.

Квадратный метр жилья с ремонтом в ЖК «Дача Сталина» составляет в среднем около 445 тысяч рублей.Таким образом, квартира, принадлежащая семье Поклонской, может быть оценена в сумму около 53 миллионов рублей. При этом, как сообщает база «Декларатор», за последние шесть лет бывший прокурор заработала 25,2 миллиона рублей.

Кроме того, в собственности у новой главы российской дипмиссии в Кабо-Верде находится земельный участок, площадь которого 1014 квадратных метров, а также 300-метровый дом в Симферопольском районе Крыма.

Ранее Наталья Поклонская отреагировала на громкое заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет добиваться её экстрадиции из африканской страны, куда она назначена послом РФ.