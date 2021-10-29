Поклонская отреагировала на угрозы МВД Украины по поводу её экстрадиции

Новый посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская отреагировала на громкое заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет добиваться её экстрадиции, с иронией. В беседе с РИА Новости она отметила, что тоже не забудет представителей украинской власти.

Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину, — заявила Поклонская.

Дипломат отметила, что заявления украинских властей больше выглядят как реакция на её работу в прежней должности.

Я еду не бояться, я еду работать, — подытожила Поклонская.

Посол также высказала своё сожаление о том, что в связи с ситуацией в соседней стране сегодня генеральному прокурору и главе МИД Украины «больше нечем заняться, кроме как планировать преступление» против Москвы.

По поводу своего нового назначения Поклонская сказала, что у неё в планах прибыть в Кабо-Верде до средины ноября.

Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать всё, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова, — подчеркнула она.

Источник в МИД Кабо-Верде подтвердил РИА Новости, что представители Украины уже связывались с руководством этой страны по вопросу экстрадиции Поклонской, однако шансов реализовать эту идею у них нет. Собеседник агентства сообщил, что этот запрос посчитали шуткой, на которую не нужно обращать внимания.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что его страна может начинать готовить документы на экстрадицию из Кабо-Верде обвинённой в госизмене Поклонской. Дипломат находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.