Депутат Рады озвучил три версии покушения на советника Зеленского

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Спецпредставители России, Китая и Пакистана 21 и 22 сентября провели переговоры с временным правительством боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Встреча прошла в Кабуле. Москву на переговорах представил спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание было уделено инклюзивности правительства, правам человека, развитию экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами. Талибы выразили готовность...