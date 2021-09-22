Депутат Рады озвучил три версии покушения на советника Зеленского
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:57, 22 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира может являться «приветом» его команде от криминального мира, иметь «российский след» или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». Покушение было совершено в среду, 22 сентября.
Он напомнил, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира с Украины.
Может быть, это российский след, потому что в последнее время идёт очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос, — предположил Арахамия.
В качестве ещё одной возможной причины депутат назвал борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп.
Ранее сообщалось, что на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, чиновник не пострадал. Ранения получил его водитель. В мужчину попали три пули. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По факту покушения возбуждено уголовное дело.