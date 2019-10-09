https://static.news.ru/photo/248593ae-ea89-11e9-a12d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Деркач Фото: Андрей Деркач/facebook.com

Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства по так называемому делу Байдена. По его мнению, это стало возможным при посредничестве экс-президента Петра Порошенко.

Речь идёт о расследовании деятельности украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил сын американского вице-президента Хантер Байден, в то время как сам Джо Байден курировал вопросы Украины в Белом доме. При этом собственник Burisma Group Николай Злочевский был министром экологии Украины. Именно это ведомство выдавало лицензии на разработку газовых месторождений, большинство которых и получала Burisma.

Компрометирующие документы Деркач получил от журналистов на правах анонимности. Согласно им, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел, возбуждённых в отношении Burisma. Он также обнародовал суммы средств, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену.

Согласно документам, всего <...> Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов. Международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко, — заключил Деркач на пресс-конференции.

Депутат утверждает, что Джо Байден, манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных со Злочевским. По словам Деркача, визит Байдена-старшего в декабре 2015 года был посвящён решению вопроса отставки генпрокурора Виктора Шокина. Предметом шантажа по этому вопросу стал один миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

Дело Байдена началось после того, как Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Как следует из документа, в ходе разговора Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины займётся делом Burisma Group.

The New York Times при этом сообщила, что экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для Зеленского публичное заявление об этом. Украинский лидер должен был подтвердить свою приверженность расследованию по компании Burisma. Издание отмечает, что документ подготовили через несколько недель после телефонного разговора Трампа с Зеленским. Кроме того, главный помощник президента Украины знал об этом.

При этом Байден считается основным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах, писал News.ru.