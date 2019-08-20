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Скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2». Об этом сообщил глава телеканала Паата Салия.

Начальник информационной службы телекомпании «Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы, — заявил он на брифинге. Также уволены Георгий Лаперашвили, Нанука Жоржолиани и Эка Квеситадзе, сообщает РИА...