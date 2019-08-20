Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди остальных кандидатов в президенты страны от демократов. Следом за ним с большим отрывом идёт сенатор Берни Сандерс.
Исследование электоральных настроений американцев проводил телеканал CNN. Согласно опросу, 29% американских избирателей поддерживают сейчас бывшего вице-президента США. Этот показатель увеличился на семь процентных пунктов с конца июня. Ближайшего соперника Байдена — сенатора Берни Сандерса поддерживают 15% респондентов.
Действующий президент Дональд Трамп считает Сандерса и Байдена своими основными соперниками.
Ранее бывший вице-президент заявил, что наладит диалог с представителями Республиканской партии в Конгрессе в случае своего избрания на высший пост. При этом политик отметил, что у него могут быть неприятности с Демократической партией из-за сделанных им заявлений. Несмотря на это, Байден подчеркнул, что во времена вице-президентства именно его отправляли в Конгресс решать проблемы администрации США.
Очередные выборы американского президента состоятся в 2020 году.