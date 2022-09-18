Депутат Европарламента пришел на заседание в майке российского футболиста Депутат Европарламента Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука

Фото: european_parliament/flickr.com

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес появился на заседании в футболке итальянского ФК «Торино» с игровым номером и фамилией российского полузащитника Алексея Миранчука, следует из публикации в его Twitter. Заседание ЕП состоялось 16 сентября, накануне матча 7-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло».

В публикации политик пожелал туринскому клубу удачи в игре. Но команда уступила «Сассуоло» со счетом 0:1.

Уоллес — давний болельщик туринского клуба. В 2014 году он появился в ирландском парламенте в футболке «Торино» и с тех пор регулярно носит подобные майки на заседаниях.

Уоллес занялся политикой в 2011 году, а в 2019-м стал депутатом ЕП от партии Independents 4 Change. Он заявлял, что принципиально не носит деловые костюмы, поскольку «люди в костюмах обманули Ирландию».

Миранчук 11 августа перешел в «Торино» из «Атланты» на правах аренды. В чемпионате Италии он дебютировал 13 августа в игре против «Монцы» и даже забил первый гол за новый клуб. Но затем получил травму и выбыл почти на полтора месяца.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Соответствующее письмо она направила президенту УЕФА Александеру Чеферину. По словам министра, Россия нарушает международное право, поэтому футбол должен продемонстрировать «единую позицию против нарушения прав человека».