Глава МВД Германии потребовала отстранить сборную России от Евро-2024 Глава МВД ФРГ потребовала не допустить сборную России по футболу к участию в квалификации Евро-2024

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Нэнси Фезер

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу, пишет Der Spiegel. Соответствующее письмо она направила президенту УЕФА Александеру Чеферину. По словам министра, Россия нарушает международное право, поэтому футбол должен продемонстрировать «единую позицию против нарушения прав человека».

Россия, которая нарушает международное право, а также Белоруссия как ключевой сторонник российского руководства должны быть исключены из всех международных футбольных турниров. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом, — говорится в письме.

Фезер также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы во влиятельных органах международных спортивных организаций.

Глава МВД уже изложила свою позицию Чеферину на встрече в начале августа. Это письмо было направлено в преддверии жеребьевки отборочного турнира Евро-2024, которая состоится 9 октября во Франкфурте.

28 февраля стало известно, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций исключило московский «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации. Аналогичное решение по отношению к сборной России вынесла и ФИФА.