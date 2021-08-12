Дания может эвакуировать работавших на посольство страны афганцев

Власти Дании намерены предложить переводчикам и другим специалистам-афганцам, работавшим в посольстве страны в Кабуле, эвакуироваться в скандинавскую страну. Об этом сообщает Датское радио.

Чтобы осуществить эту процедуру, власти даже намерены принять специальный закон. Власти обосновывают своё решение об эвакуации особой ситуацией в Афганистане. Для вывоза людей в Минобороны Дании будет выделен дополнительный персонал.

Сначала уехать в скандинавскую страну смогут 45 сотрудников дипмиссии из числа афганцев вместе с детьми, партнёрами и супругами. Если они согласятся, тогда им предоставят вид на жительство сроком на два года. Также они смогут обратиться за постоянным видом на жительство. Всего планируется вывезти из страны около 200 человек.

Датские власти планируют проверить сотрудников-афганцев на предмет того, представляют ли они риск для страны. Первая фаза проверки пройдёт в Афганистане, вторая — непосредственно в Дании. Если власти выявят какие-то риски, то не будут предоставлять двухлетний вид на жительство.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Талибы начали наступление и к 11 августа сообщили о захвате девятого административного центра. Позже под контроль боевиков запрещённого в России «Талибана» перешли аэропорты в Шибергане и Фарахе, а также тюрьма в Кандагаре. Также талибы стали массово забирать девушек в рабство.

В Вашингтоне настолько обеспокоились происходящим, что даже скорректировали прогнозы по взятию Кабула боевиками. Американские военные считают, что город будет захвачен в срок от одного до трёх месяцев. Несмотря на обострение ситуации, глава Белого дома Джо Байден не намерен останавливать процесс вывода войск. Политик пояснил, что за время пребывания американских военных на территории республики афганские подразделения были обучены и теперь могут противостоять террористам.