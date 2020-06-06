Данилец сравнил власти Украины с фашистами из-за запрета говорить по-русски

https://static.news.ru/photo/7fc95fae-a79c-11ea-9662-fa163e074e61_660.jpg Владимир Данилец и Владимир Моисеенко Фото: vdanmos/instagram.com

Юморист, участник дуэта «Кролики» Владимир Данилец заявил, что языковые квоты, которые внедряют власти страны, являются преступлением. По его словам, даже фашисты не додумались до этого.

В Украине такого никогда в жизни не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински. Нам всё время рассказывают, какой плохой был СССР. А вы ещё хуже — забираете у людей даже язык, — сказал юморист в интервью телеканалу «112.Украина».

Он добавил, что людям такие квоты не нужны, необходимость в них есть только у тех, кто их вводит.

Данилец также отметил, что людям власти запрещают слушать музыку и юмор на том языке, на котором они хотят, артистов своих «гнобят» и выгоняют из страны. При этом внедряют в украинский язык какие-то странные, никому непонятные слова. Юморист пояснил, что на украинском телевидении стало очень много слов из диалектов жителей Западной Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский предприниматель-миллиардер Илон Маск признался в любви к русскому языку, прокомментировав твит украинского повара. Пользователь Coollstranger похвастался перед подписчиками свежеиспечённым «пшеничным хлебом высшего сорта», использовав популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Американец ответил, что ему нравится звучание русского языка.