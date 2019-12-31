В Центральном разведывательном управлении США разработали технологию, которая позволит в любой момент ограничить использование зенитных ракет, поставляемых союзникам. Об этом рассказал голландский исследователь Йос Ветцельс на конференции по кибербезопасности в Лейпциге.
ЦРУ придумало «умное решение по контролю над вооружениями», которое ограничит использование ракет «в определённое время и в определённом месте». Этот метод, называемый «геозонацией», блокирует использование устройства за пределами заданной географической области,
Ветцельс заявил, что WikiLeaks публиковало данные о разработке в 2017 году вместе с прочими документами ЦРУ, но файлы были неправильно помечены и до сих пор не привлекали особого внимания общественности.
В самом американском ведомстве данную информацию никак не прокомментировали.
Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе предложили превратить запуски ракет в шоу.
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