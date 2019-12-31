https://static.news.ru/photo/cb2bab68-2c00-11ea-bff4-fa163e074e61_660.jpg Первая штаб-квартира ЦРУ Фото: The Central Intelligence Agency/flickr.com

В Центральном разведывательном управлении США разработали технологию, которая позволит в любой момент ограничить использование зенитных ракет, поставляемых союзникам. Об этом рассказал голландский исследователь Йос Ветцельс на конференции по кибербезопасности в Лейпциге.

ЦРУ придумало «умное решение по контролю над вооружениями», которое ограничит использование ракет «в определённое время и в определённом месте». Этот метод, называемый «геозонацией», блокирует использование устройства за пределами заданной географической области, пишет Reuters.

Ветцельс заявил, что WikiLeaks публиковало данные о разработке в 2017 году вместе с прочими документами ЦРУ, но файлы были неправильно помечены и до сих пор не привлекали особого внимания общественности.

В самом американском ведомстве данную информацию никак не прокомментировали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе предложили превратить запуски ракет в шоу.