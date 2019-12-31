Роскосмос не против того, чтобы сторонние компании занялись организацией шоу из запусков ракет на орбиту. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Подготовка пусковой кампании и сам пуск — колоссальное напряжение. Поэтому не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, то мы не против, — сообщил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» в ответ на вопрос о том, почему Роскосмос не делает из запусков шоу, как основатель SpaceX Илон Маск.
Ранее NEWS.ru писал, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании Space X с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца. Для того, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, машине из личной коллекции Илона Маска необходимо 557 суток. Её вывели в космос в феврале 2018 года. При старте в Tesla Roadster играла песня Дэвида Боуи Life on Mars.