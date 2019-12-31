Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не разделяет восторгов тех россиян, кто с воодушевлением относится к деятельности гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца Blue Origin Джеффа Безоса. Он назвал это «вечным почитанием всего западного», которое преподносится общественности «в красивой обёртке».

Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в...