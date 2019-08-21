Отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании Space X с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулем совершил первый оборот вокруг Солнца.
Об этом сообщил портал
При старте в Tesla Roadster играла песня Дэвида Боуи Life on Mars. По мнению специалистов, если аккумулятор машины не перестал функционировать, то на данный момент композиция прозвучала в салоне не менее 150 тыс. раз.
По данным портала, автомобиль совершит ещё много оборотов вокруг солнца. Примерно через миллион лет он войдёт в атмосферу Венеры, или Земли и исчезнет.
Ранее News.ru писал, что появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае.