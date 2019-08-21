Tesla Roadster Tesla Roadster Фото: Space X/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании Space X с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулем совершил первый оборот вокруг Солнца.

Об этом сообщил портал Space.com. По его данным, для того, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, машине из личной коллекции Илона Маска необходимо 557 суток. Её вывели в космос в феврале 2018 года. Автомобиль уже преодолел расстояние в 1,2 млрд км.

При старте в Tesla Roadster играла песня Дэвида Боуи Life on Mars. По мнению специалистов, если аккумулятор машины не перестал функционировать, то на данный момент композиция прозвучала в салоне не менее 150 тыс. раз.

По данным портала, автомобиль совершит ещё много оборотов вокруг солнца. Примерно через миллион лет он войдёт в атмосферу Венеры, или Земли и исчезнет.

Ранее News.ru писал, что появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае.

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