CNN: Пентагон открыл в Германии центр по координации оружия Украине

Фото U.S. Army Corps of Engineers photo by Justin Ward / Викимедиа

Пентагон открыл в Германии центр по координации военных поставок Украине, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Также Германия согласилась поставить Украине тяжёлое вооружение и танки, заверил телеканал со ссылкой на министерство обороны ФРГ. Утром, 26 апреля глава военного ведомства Кристина Ламбрехт пообещала передать Киеву зенитные комплексы Gepard.

Вчера мы решили, что поддержим Украину зенитными системами… Это именно то, что сейчас нужно Украине для обеспечения безопасности воздушного пространства с земли, — цитирует CNN заявление Ламбрехт, сделанное во время встречи на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Германия впервые согласилась предоставить этот тип тяжёлого вооружения Украине, напомнил телеканал и сообщил, что теперь Пентагон будет курировать поставки военной помощи Украине на территории ФРГ.

Источник CNN в Пентагоне отметил, что в задачи данной структуры входит координация и ускорение поставок оружия и техники Киеву со стороны более чем 40 стран. В число сотрудников Контрольного центра Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine) наряду с американскими военнослужащими входят также представители по меньшей мере 15 стран.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами»