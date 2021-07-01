CМИ сообщили о суматохе в Кремле после слов Путина о преемнике

В Кремле началась настоящая суматоха из-за слов президента России Владимира Путина о преемнике в ходе прямой линии. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что вопрос о возможном преемнике был неожиданным. Финские журналисты расценивают его как факт того, что для Путина важно дать на этот вопрос публичный ответ. В материале подчёркивается, что президент ответил так, что «за кремлёвскими кулисами точно началась суматоха», потому что то, что считалось слухами, теперь официально озвучено из уст главы государства — он сам назовёт имя преемника.

Другими словами, человек, стремящийся стать следующим президентом России, должен сначала соответствовать критериям личного отбора Путина и стать его фаворитом, — говорится в статье.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, есть ли люди, способные стать его преемником. По его словам, «свято место пусто не бывает», а незаменимых людей нет. С другой стороны, Путин считает своей ответственностью дать рекомендации людям, которые захотят занять должность президента. По его мнению, так происходит во всех странах мира.