Цирк с премьером: спор Макрона и Джонсона достиг точки кипения

Кризис в отношениях между Францией и Великобританией достиг новой точки. Сатирический журнал Canard Enchaine раскрыл содержание частного разговора президента Эммануэля Макрона о премьер-министре Борисе Джонсоне, которое отражает абсолютное неприятие Парижем политической линии Лондона. За последнее время у столиц накопился огромный комплекс противоречий, которые, как считают западные исследователи, может подорвать не только основы стратегического партнёрства в Европе, но и трансатлантические связи.

Нелестные высказывания французский лидер сделал после телефонного разговора с британским премьером, который состоялся на фоне трагедии в Ла-Манше, когда лодка с пересекавшими пролив мигрантами потерпела крушение. Макрон был возмущён тем, что после конфиденциальных переговоров Джонсон фактически написал ему развёрнутое письмо в Twitter, изложив собственный план из пяти пунктов по решению миграционной проблемы.

О действиях премьера глава Пятой республики высказался публично, назвав это «несерьёзными методами» и указав на то, что в практике общения между мировыми лидерами нет таких правил, которые бы позволяли обмениваться посланиями через открытые посты в социальных сетях.

Однако в частных разговорах президент Франции оказался менее сдержанным.

Беседа с БоДжо (Борисом Джонсоном. — NEWS.ru) идёт полным ходом, всё хорошо, вы ведёте дискуссию, как большие люди, а затем он создаёт проблемы самым неэлегантным образом. Это всегда один и тот же цирк, — цитирует Canard Enchaine французского лидера.

Макрон обвинил Джонсона в том, что тот регулярно подводит собственное государство.

Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном, — приводит слова президента журнал.

Кроме того, Макрон указал на то, что Brexit — «отправная точка цирка Джонсона».

I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Излюбленный маршрут

Миграционная проблема дала о себе знать Парижу и Лондону на минувшей неделе, когда в районе Кале затонула лодка, на которой находились полсотни нелегальных мигрантов, желавших попасть в Британию. В результате бедствия, как свидетельствуют данные французского Министерства внутренних дел, погибли около 30 человек. Пять человек, которым инкриминируют организацию нелегальной переправки, были задержаны.

Угроза этого «транзита» существует на протяжении долгого времени, и число приезжих, которые хотят попасть в Соединённое Королевство морским путём, только растёт. Так, в этом году в Британию через этот маршрут въехали — в нарушение законов — свыше 25 тыс. человек. А 11 ноября был зафиксирован крупнейший показатель за день — 1185 человек.

Франция предпринимает попытки задержать «путешественников», однако британская сторона открыто обвиняет своего европейского соседа в попустительстве потоку нелегалов и в желании отвести угрозу от собственной территории. Лондон при этом не против пойти на радикальные меры. Дело дошло до того, что на днях Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, допустил, что страна может рассмотреть выход из Европейской конвенции по правам человека, которая якобы препятствует конструктивному решению проблемы с нелегальной миграцией в районе пролива Ла-Манш.

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

От Ла-Манша до сосисок

Ситуация вокруг Ла-Манша — это только один эпизод в целой серии противоречивых вопросов, в которых увязли оба союзника по НАТО. После того как США, Австралия и Британия объявили о создании альянса AUKUS в середине сентября, французская сторона сочла свои интересы ущемлёнными из-за того, что вопрос о её участии был попросту вынесен за скобки и из-за того, что у Парижа сорвался крупный контракт по подлодкам. Претензии были высказаны в первую очередь администрации Джо Байдена. Но и другие участники AUKUS попали под раздачу.

Этому спору предшествовала «колбасная война», развернувшаяся из-за недовольства Лондона слишком жёсткими правилами Евросоюза по ввозу мясной продукции британских фирм в Северную Ирландию, возникших на фоне Brexit. На саммите G7 в июне Джонсон спросил Макрона, что бы тот сделал, если бы тулузские сосиски оказалось запрещено ввозить в Париж. Французский лидер на это заметил, что сравнение некорректно, потому что два города находятся в составе одного государства. То, что глава Пятой республики фактически указал британскому премьеру на автономный статус Северной Ирландии, разозлило Джонсона.

Бывший посол Франции в Британии и России Сильви Берманн на днях резюмировала , что отношения между Францией и Великобританией «никогда не были такими плохими со времён Ватерлоо». И не исключено, что негативная тенденция в двусторонних контактах будет углубляться.

Эхо разногласий

В аналитике вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечается, что Париж и Лондон сотрудничают на многих аренах, включая Северную Африку, Ближний Восток и Восточную Европу, и поэтому противоречия столиц могут негативно отразиться на многих регионах.

Это стратегическое партнёрство, лежащее в основе архитектуры безопасности Европы, может оказаться под угрозой, если политическая напряжённость между Парижем и Лондоном продолжит расти, — считают эксперты CSIS.

В связи с этим в аналитическом центре считают, что для Парижа и Лондона настало время провести серьёзный саммит, который позволит разобраться с ситуацией в двусторонних отношениях. Одних телефонных разговоров недостаточно, подчёркивают в CSIS.

Американское издание The Atlantic заметило , что доверие между Великобританией и странами ЕС в принципе рухнуло из-за «развода» Соединённого Королевства с евросообществом и множества других связанных с этим вопросов

Ужесточающаяся риторика между Великобританией и ЕС ставит их на путь стабильно враждебных отношений, и Соединённые Штаты неизбежно окажутся втянутыми в эти дрязги, — пишет издание.

Этот кризис имеет все шансы перерасти в масштабный геополитический вызов для западных союзников, который сделает проигравшими всех, констатирует The Atlantic.

В разговоре с NEWS.ru профессор политических наук Лондонского университета королевы Марии Рэйнбоу Мюррей заметила, что Великобритания сама ведёт себя неразумно и недипломатично.

В связи с приближающимися президентскими выборами во Франции Макрон не заинтересован в том, чтобы приспосабливаться к поведению Великобритании, и ему лучше противостоять ей. Рэйнбоу Мюррей профессор политических наук Лондонского университета королевы Марии профессор политических наук Лондонского университета королевы Марии

Отсюда, по словам эксперта, тупик, в котором оказались страны.