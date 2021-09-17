В Австралии назвали разрыв отношений с Францией выгодным решением

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает, что расторжение заключённого в 2016 году соглашения с Францией о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам его страны, сообщает телеканала SBS. Подобное заявление было сделано после заключения соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией.

Моррисон отметил, что с пониманием относится к огорчению и разочарованию французской стороны, однако ставит интересы Австралии «превыше всего».

Интересам Австралии лучше всего отвечает трёхстороннее партнёрство, которое я смог сформировать с президентом Байденом и премьер-министром Джонсоном, — сказал Моррисон.

По его словам, у него всегда существовали «глубокие и серьёзные опасения» по поводу того, что заказанных у французской судостроительной компании Naval Group подводных лодок будет недостаточно для «защиты уверенных интересов Австралии». В связи с этим, как отмечает премьер-министр, было создано соглашение AUKUS.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания.