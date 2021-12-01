Президент Франции назвал клоуном премьер-министра Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном. По его словам, тот правит «великой страной, но подводит её», сообщает издание Express.

Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьёзности и указал, что Джонсон подвёл страну.

Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном, — заявил Макрон.

Официальный представитель Джонсона в ответ посоветовал правительствам обеих стран сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв. Отношения французского и британского лидеров ухудшились после того, как Джонсон публично обнародовал письмо французскому президенту с предложениями по борьбе с нелегальной миграцией. Макрон раскритиковал подход Джонсона к работе и отметил, что лидеры стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем.

Франция и Великобритания сейчас обсуждают, как можно решить проблему с нелегалами, на фоне сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни до сих пор в опасности.

Ранее сообщалось, что вьетнамская полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование по незаконному перемещению людей и обязал МИД страны сотрудничать с британскими службами для установления личностей погибших.

Силовики приступили к расследованию после того, как десять вьетнамских семей объявили о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших. В ходе расследования будут изучены материалы по похожим инцидентам, произошедшим за последние пять лет.