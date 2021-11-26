Джонсон предложил усилить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю усилить сотрудничество в борьбе против нелегальной миграции через Ла-Манш. Он сделал заявление после гибели 27 человек, которые пытались переплыть пролив с целью попасть в Британию, сообщает издание Politico.

Джонсон полагает, что Великобритания, Франция и ЕС могут заключить соглашение о реадмиссии. При этом британский премьер предложил французскому лидеру подписать соответствующий двусторонний договор до согласования трёхстороннего соглашения. Также он призвал Париж к совместному патрулированию пролива.

ЕС имеет соглашения о реадмиссии со странами, включая Белоруссию и РФ. Я надеюсь, что такое соглашение может быть быстро достигнуто и с Соединённым Королевством, — написал Джонсон в письме Макрону и Мишелю.

В 2021 году более 23 тысяч человек пересекли границу между Францией в Великобританией на плавсредствах. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году (8404 человека).

Ранее Великобритания пригрозила, что будет разворачивать незаконных мигрантов, которые пытаются высадиться на остров, переплывая пролив Ла-Манш на «попутных» лодках. Лондон прямо обвинил Париж в попустительстве незаконной миграции и стремлении перенаправить потоки беженцев подальше от собственной территории. Британский парламент дал полномочия пограничной службе Королевского флота разворачивать лодки с беженцами в море, не давая их пассажирам ступить на английские пляжи.