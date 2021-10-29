Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал по поводу разрыва контракта на строительство подлодок. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос журналиста на полях саммита «Большой двадцатки». Запись беседы разместил в своём Twitter журналист издания Sydney Morning Herald.

В минувший четверг Макрон и Моррисон провели первый телефонный разговор с начала кризиса в отношениях двух стран. Президент Франции подчеркнул, что Австралия должна предложить конкретные действия по новому определению отношений, так как решение о разрыве контракта на строительство подлодок подорвало доверие между странами.

Журналист поинтересовался у президента Франции, как он думает, солгал ли премьер Австралии.

Я не думаю, я знаю это, — ответил Макрон.

При этом французский президент подчеркнул, что «очень уважает» Австралию и живущие там народы. Он также предложил понаблюдать за дальнейшими шагами Моррисона.

Посмотрим, что он сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответственно, — сказал Макрон.

В свою очередь премьер-министр Австралии заявил, что не лгал, а сообщил французскому лидеру ещё в июне, что подводные лодки французской Naval Group не удовлетворят стратегические интересы Австралии, в связи с чем придётся принимать решение, исходя из национальных интересов страны.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».