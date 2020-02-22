https://static.news.ru/photo/5c28139e-5600-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Доминиканской Республики обратилась к генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро за помощью в расследовании причин срыва выборов.

Выборы должны были пройти в воскресенье, 16 февраля, однако были перенесены по техническим причинам, сообщает газета El Nacional.

В настоящее время Генпрокуратура ведёт расследование в отношении полковника и технического сотрудника, которые занимались обеспечением работы электронной системы голосования.

Власти были вынуждены перенести выборы на 15 марта.

Как ранее писал NEWS.ru, никакой разведывательной информации относительно предполагаемого влияния РФ на грядущие президентские выборы в США не поступало, заявил советник по нацбезопасности действующего главы Соединённых Штатов Дональда Трампа Роберт О'Брайен.