Что известно о ликвидации десанта ВСУ у Крыма 10 сентября, как это было

Фото: МО Украины

Российская авиация минувшей ночью ликвидировала в акватории Черного моря три военных катера производства США с десантными группами ВСУ, передает Минобороны РФ. Что об этом известно?

Что происходило ночью у побережья Крыма 10.09.2023

Telegram-канал «Рыбарь» примерно в 02:00 по московскому времени написал, что десант ГУР и ССО Украины предпринял неудачную попытку вылазки к берегам российского полуострова Крым несколько часов назад. По информации источника, «противник недосчитался пары десятков человек и нескольких своих посудин».

«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении Крымского побережья», — заявили в МО РФ.

Помимо этого, минувшей ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, отметили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — добавили в Минобороны РФ.

Как Су-24М уничтожил украинский десант у Крыма

По данным Telegram-канала «Рыбарь», вчера в районе 21:00 по московскому времени из Затоки в направлении Крыма выдвинулись не менее шести катеров с личным составом ГУР и ССО Украины, которые вновь хотели высадиться на мысе Тарханкут.

«Но их планам не суждено было сбыться. В их сторону сразу же был направлен бомбардировщик Су-24М морской авиации, который сбросил на группу катеров юго-восточнее Затоки четыре кассетные бомбы РБК-500ПТАБ-1М с противотанковыми кумулятивными элементами. В результате три плавсредства противника сразу же пошли на дно вместе с десантом, а остальные развернулись и убыли в направлении Вилково, куда вернулись к полуночи в обход острова Змеиный», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные пока не подтверждало.

Какая задача была у БПЛА при атаке на Крым

По данным «Рыбаря», с 03:00 по московскому времени 10 сентября ВСУ попытались атаковать военные объекты на Тарханкуте ударными дронами.

«Подразделения 31-й дивизии ВВС и ПВО сбили восемь беспилотников: два уничтожены „Панцирем“, четыре — стрелковыми отрядами, а еще два подавлены РЭБ. Вероятно, противник намеревался комбинировать вылазку на Тарханкут с налетом БПЛА — катера как раз подошли бы к берегам Крыма к моменту подлета дронов, что возымело бы лучший эффект. Но российские военнослужащие в очередной раз успешно отбили нападение», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что данная вылазка «должна была произойти еще в пятницу, 8 сентября».

«Тогда к Змеиному были отправлены ДРГ на катерах, откуда они должны были направиться к Крыму. Однако самолеты ВКС России нанесли удар несколькими ФАБ, поразив скопление ГУР и ССО и сорвав планы противника», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ эти данные пока не подтверждало.

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