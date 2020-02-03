https://static.news.ru/photo/2de1bb42-4639-11ea-bdb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За ушедшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, добавилось 57 смертей. Из них 56 человек умерло в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса. Это превентивная мера, которая позволит предотвратить распространение заразы. Приостановка поездов произойдёт с 3 февраля. Это касается маршрутов Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. Пассажирские вагоны до станции Туманган уже не смогут пересечь границу.