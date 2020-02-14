Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о новых жертвах коронавируса. По данным ведомства, за 14 февраля в стране от недуга умерли ещё 143 человека.
Таким образом, общее количество жертв составило в Китае 1523 человека,
Агентство отмечает, что количество заражённых превысило 66,4 тыс., выздороветь смогли 8096 человек. По последним данным, показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,29%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин признал: произошедшая в стране вспышка COVID-2019 выявила недостатки. Политик отметил, что властям необходимо провести реформы в системе общественного здравоохранения. Борьбу с эпидемией коронавируса китайский лидер назвал большим испытанием для управленческой системы страны.
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