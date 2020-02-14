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Политолог Марат Баширов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко непоследователен в своих заявлениях. Это, по его мнению, является примером «нервного поведения» белорусского лидера.

Так в интервью «Вечерней Москве» Баширов прокомментировал высказывание Лукашенко о «намёках» России к присоединению. На самом деле Москва перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб своим компаниям, этим и вызвана нервозность...