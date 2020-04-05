Число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 864

В Молдавии число заболевших новым типом коронавируса выросло до 864. 112 новых случаев инфицирования были подтверждены в воскресенье, 5 апреля. Один человек умер.
Сегодня у нас подтверждено 112 новых случаев коронавируса, всего у нас 864 случая. Также сегодня у нас умер один человек — мужчина в возрасте 56 лет, у которого были и другие заболевания, всего скончались 15 человек, вылечились 30, — сказал президент страны Игорь Додон.
Ранее сообщалось, что общее количество инфицированных коронавирусом в Молдавии достигло 231. 28 марта выявили 32 новых случая, рассказала глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну. В стране действует режим чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.
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