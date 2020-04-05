Число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 864

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Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман безосновательно обвинил в сетевой атаке на себя так называемых «троллей» с подачи России.

Отмечается, что в конце декабря чиновник рассказал, что на него в социальной сети устроили атаку «тролли», а организатором стали противники 5G. Он был уверен, что за этой ситуацией стоят российские...