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В Испании с начала распространения коронавируса зафиксировано по меньшей мере 85 195 случаев заражения, сообщили в Минздраве королевства.

За сутки число летальных исходов в стране увеличилось на 812, инфицированных — на 6 398. С начала пандемии от вируса погибли 7 340 человек и 16 780 пациентов выздоровели.

Общее число умерших и инфицированных в Испании превышает количество погибших и заболевших в Китае. Там, по состоянию на полночь 30 марта, было зафиксировано 81 470 случаев заражения. 3 304 из них — с летальным исходом.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов оказывают Италии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна получает «многое из того, что не нужно США». Кроме того, американский лидер отметил, что Вашингтон также помогает Испании.