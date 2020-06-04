Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн человек

Количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч заболевших скончались. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Лидирующее место по количеству выявленных случаев заражения занимают США — 1,8 млн. На долю Штатов также приходится самое большое число жертв инфекции — более 107 тысяч,
В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Выздоровели 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.
В Москве 187,2 тысячи заболевших, 91,6 тысячи выздоровели, 2,6 тысячи скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии побит очередной рекорд по количеству умерших за сутки пациентов с коронавирусом. Там скончались 1349 человек. Число выявленных за 24 часа случаев заражения превысило 28,6 тысячи. Страна занимает по числу заражённых второе место после США и четвёртое — по уровню смертности от COVID-19.
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