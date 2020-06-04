Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн человек

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Беспорядки в США «рушат на глазах» имидж страны, которая оказывается не такой уж всесильной и непогрешимой, как пытается изобразить. При этом граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя там в безопасности.

Об этом говорится в статье, опубликованной одним из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita. По мнению авторов, протесты выявили в Соединённых Штатах серьёзное социальное неравенство, которое в самом ближайшем будущем только усугубится....