Число погибших при пожарах в Турции возросло до шести

Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мёртвыми. Общее число погибших возросло до шести, передаёт Anadolu.

Если раньше сообщалось о четырёх погибших и 183 пострадавших, то теперь число жертв увеличилось до шести. Отмечается , что ещё двое рабочих пострадали при тушении пожара и были госпитализированы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Политик добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.

По данным министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, за последние трое суток спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания, в южных провинциях Адана, Анталья, Мерсин и Османие по-прежнему продолжают бушевать 11 пожаров.