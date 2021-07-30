Число погибших при пожарах в Турции возросло до шести

Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мёртвыми. Общее число погибших возросло до шести, передаёт Anadolu.
Если раньше сообщалось о четырёх погибших и 183 пострадавших, то теперь число жертв увеличилось до шести.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Политик добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.
По данным министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, за последние трое суток спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания, в южных провинциях Адана, Анталья, Мерсин и Османие по-прежнему продолжают бушевать 11 пожаров.