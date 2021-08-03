Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ

Четыре танкера, находившихся в Оманском заливе, примерно в одно время сообщили о том, что они «лишились возможности управляться». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сообщение подобного рода прислали танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss. В настоящее время они находятся близ берегов Фуджейры в ОАЭ. Подробности случившегося пока неизвестны.

В свою очередь телеканал Sky News сообщает о группе вооружённых людей, которая, предположительно, оказалась на борту панамского танкера Asphalt Princess в Оманском заливе.

Ранее компания-оператор Zоdiac Maritime заявила, что танкер Mercеr Street подвергся нападению в Индийском океане. Погибли два члена экипажа (граждане Британии и Румынии). Позже команда судна смогла вернуть себе управление и танкер продолжил движение в сопровождении Военно-морских сил США.