Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ

Четыре танкера, находившихся в Оманском заливе, примерно в одно время сообщили о том, что они «лишились возможности управляться». Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, сообщение подобного рода
В свою очередь телеканал Sky News
Ранее компания-оператор Zоdiac Maritime заявила, что танкер Mercеr Street подвергся нападению в Индийском океане. Погибли два члена экипажа (граждане Британии и Румынии). Позже команда судна смогла вернуть себе управление и танкер продолжил движение в сопровождении Военно-морских сил США.