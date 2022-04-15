Чавушоглу: система ООН не способна решать конфликты

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил, что система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, она нуждается в реформах. Дипломат добавил, что Турция не собирается «сидеть сложа руки» в ожидании этих изменений. По его словам, речь идёт о решениях, принятых международной организацией в рамках украинского конфликта и пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы​​​, — поделился Чавушоглу.

Министр отметил, что посредничество Анкары принимается как российской, так и украинской стороной, так как подход Турции по украинскому вопросу является взвешенным.

Из-за отказа развивающихся стран от участия в глобальной коалиции по изоляции России у Москвы есть шанс обойти западные санкции, написала ранее газета Wall Street Journal. Автор публикации указывает на то, что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не стали осуждать действия России. Отмечается, что Кремль может воспользоваться этим и заявить о глобальной поддержке. Китай, по мнению автора, воспринимает Россию как союзника и стремится вместе с ней разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы «Пекин и Москва контролировали свои регионы».