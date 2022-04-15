WSJ: Россия сможет обойти санкции из-за раскола в мире

Из-за отказа развивающихся стран от участия в глобальной коалиции по изоляции России у Москвы есть шанс обойти западные санкции, пишет газета Wall Street Journal. Автор публикации указывает на то, что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не стали осуждать действия России. Отмечается, что Кремль может воспользоваться этим и заявить о глобальной поддержке.

Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что её поддерживают по всему миру, — сказано в материале.

Китай, по мнению автора, воспринимает Россию как союзника и стремится вместе с «соседом» разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы «Пекин и Москва контролировали свои регионы».

Ряд давних союзников и сателлитов США отказывают Вашингтону в просьбе ввести санкции в отношении России из-за специальной операции на Украине. Об этом ранее написал журнал Economist. В статье отмечено, что самой неудобной страной для Запада в настоящее время является Индия, постоянно воздерживающаяся при принятии решений с осуждением действий Москвы. Однако она не одинока в своём бездействии.

В публикации отмечается, что многие страны отказываются от критики и ограничений в адрес России в связи с личными коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или в связи со страхом потерять торгового партнёра.