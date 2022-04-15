Economist: союзники США массово отказываются ввести санкции против России

Ряд двних союзников и сателлитов США отказывают Вашингтону в просьбе ввести санкции в отношении России из-за специальной операции на Украине.Об этом пишет журнал Economist. В статье отмечено, что самой неудобной страной для Запада в настоящее время вляется Индия, постоянно воздерживающаяся при принятии решений с осуждением действий Москвы. Однако она не одинока в своём бездействии.

В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес, — говорится в материале издания.

В публикации отмечается, что многие страны отказываются от критики и ограничений в адрес России в связи с личными коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или в связи со страхом потерять торгового партнёра.

Возражение состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света, — пояснил автор материала.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что введённые западными странами санкции против России пока не принесли желаемого эффекта.

В свою очередь, китайское издание Global Times предупредило, что необдуманные санкции США в отношении России, которые по сути являются не более чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру. В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.