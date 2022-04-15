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Мир

В Китае раскрыли последствиях антироссийских санкций для мировой экономики

Global Times: за необдуманные санкции США против России заплатит весь мир
10:26, 16 апреля 2022
В Китае раскрыли последствиях антироссийских санкций для мировой экономики Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Необдуманные санкции США в отношении России которые по сути являются не более, чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру, пишет в своей статье китайское Global Times (GT). В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.

Также сообщается, что причиной резкого скачка цен в мире послужило множество факторов, в их числе и пандемия коронавируса. Однако, как пишет Global Times, вызванный кризисом на Украине и санкциями стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье, несомненно, только усилил глобальную инфляцию.

Также китайские журналисты отметили, что обвинения США в отношении других стран являются результатом попытки переложить вину «с больной головы на здоровую и зловещим заговором». Целью его является стремление завуалировать свои неудачи — капитуляцию перед вирусом и огромные издержки от ограничительных мер против России.

Ранее газета Washington Post написала, что антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции.

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